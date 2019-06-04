انتقد مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موقف اميركا حيال الاتفاق النووي، معتبرا أن الوقت قد حان لعقد اجتماع على مستوى سياسي رفيع لاتخاذ قرار حول الاتفاق.

وقال ريابكوف، في حوار أجراه معه موقع «ایران فرانت بیج» (IFP News)، ردا على سؤال عن السبب وراء وضع الاتفاق النووي اليوم، إن اميركا انتهكت الاتفاق بصورة متعمدة وانتهكت قرار مجلس الامن 2231 بشكل سافر وكذلك المادة 25 في ميثاق الامم المتحدة.

ووصف الممارسات الاميركية بأنها غير عادية ومخربة وسلبية للغاية، و"اتصور ان شركاءنا الاوروبيين تصرفوا بضعف بعد انسحاب اميركا".

واعتبر قرار المسؤولين الايرانيين في تعليق تنفيذ بعض التعهدات في الاتفاق النووي بأنها يمكن تفهمها، مؤكدا على ضرورة أن يعيد الاوروبيون التوازن للاتفاق ويقدموا المزيد من المحفزات الى ايران للبقاء في الاتفاق وهو مادعونا اليه.

واكد استعداد روسيا للمشاركة في اجتماع مع الاعضاء المتبقين في الاتفاق على مستوى وزاري وفي اي مكان وموعد يتم تحديده، "وقد اعلنا قبل ذلك استعدادنا للمشاركة في اجتماع ينعقد في طهران او في مكان آخر لكن الوقت قد حان لعقد اجتماع على مستوى القادة السياسيين لاتخاذ قرار حول الاتفاق (النووي)".

وردا على سؤال حول مساعي بعض العناصر في المنطقة والبيت الابيض لتأجيج نيران الحرب بين ايران واميركا ورد الفعل الاحتمالي لروسيا، وصف مثل هذا السيناريو بالكارثي، "اتصور ان عناصر لاتشعر بالمسؤولية وتعتقد انه ينبغي التصرف بقوة ولو كان ذلك عبر استخدام القوة العسكرية لكن هذه الرؤية خاطئة تماما في ظل الظروف الراهنة وحزم الايرانيين في الدفاع عن ارضهم وطرد المعتدين باستخدام جميع مالديهم من أدوات".

واشار الى علاقات بلاده مع ايران، موضحاً: أننا في روسيا ملتزمون تمامًا بهذه القضية. وثمة أدوات وآليات ، مثل اللجان الحكومية، ومجموعات العمل ، لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، بالإضافة إلى وجود آلية للالتفاف على إساءة أميركا لاستخدام الدولار وغيرها.

ووصف العلاقات بين ايران وروسيا بأنها نمت بشكل جيد من حيث حجم الأعمال وعدد المشاريع خلال الأعوام الأخيرة، و"هذا أمر لاغبار عليه. ويمكننا فعل الكثير في هذا المجال. ونحن عازمون على تمتين الاواصر بين البلدين".