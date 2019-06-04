  • الثلاثاء ٣٠ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254753 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: دوليات  
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر: يحافظون على تراث بلدنا

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر: يحافظون على تراث بلدنا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 4 يونيو، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمة المنظمات الإسلامية في ترسيخ وحدة شعوب روسيا.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن بوتين قال - في برقيته :«أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة قيمة في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف، ويجري تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية وإيلاء اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية».

وأعرب عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، ومن خلال أنشطتها المثمرة ستسهم في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والروحي القيم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/1863 sec