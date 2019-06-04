الصين تحذر السياح والشركات من مخاطر في الولايات المتحدة ذكرت وسائل إعلام صينية، الثلاثاء 4 يونيو، أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.