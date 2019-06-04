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رقم الخبر: 254752 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: دوليات  
الصين تحذر السياح والشركات من مخاطر في الولايات المتحدة

الصين تحذر السياح والشركات من مخاطر في الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام صينية، الثلاثاء 4 يونيو، أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقالت إن وزارة السياحة أيضا حذرت السياح الصينيين من تهديدات محتملة مثل السرقة والعنف المسلح خلال زيارة الولايات المتحدة.

وهذه هي أحدث تحذيرات تصدرها بكين وسط حرب تجارية مريرة وغيرها من أشكال التوتر بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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