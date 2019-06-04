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رقم الخبر: 254751 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: دوليات  
وزير الخارجية الباكستاني يشير إلى تحسن علاقات بلاده مع الهند

وزير الخارجية الباكستاني يشير إلى تحسن علاقات بلاده مع الهند

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: إن العلاقات بين باكستان والهند في تحسن مستمر منذ أن توترت في شهر فبراير الماضي بسبب المواجهات العسكرية بين البلدين.

وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في مدينة مولتان أن باكستان والهند أغلقتا مجالهما الجوي أمام الرحلات الدولية العابرة لأجوائهما منذ المواجهات العسكرية بين مقاتلات البلدين في شهر فبراير الماضي.

وأضاف أن الهند أبدت رغبتها في فتح المجال الجوي مع باكستان لتفادي الخسائر المادية التي تواجهها شركات الطيران الهندية بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني، منوهًا بأن باكستان مستعدة لتحسين العلاقات مع الهند والعمل معها على حل الخلافات سلميًا عبر الحوار.

من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية الباكستاني أن باكستان ترتبط بعلاقات جيدة مع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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