أعلنت القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة في العراق، عن إصدارها 8000 تأشيرة دخول مجانية (فيزا) كمعدل يومي للمواطنين العراقيين.

وقال مدير العلاقات العامة في القنصلية محمد إسماعيل في تصريحات صحفية، الاثنين، ان "هذا العدد يعتبر قياسيا بالنسبة للمراجعين لكافة السفارات والقنصليات".

وأضاف، ان "الحكومة الإيرانية قد أمنت الطريق الممتد من منفذ الشلمجة إلى مركز آبادان بمفارز أمنية خشية وقوع حوادث اعتداء كالتي حدثت فيما سبق".

واشار اسماعيل الى انه "بالإمكان لمن تعرض إلى أي حادث سرقة أو تسليب مراجعة مركز الشرطة خاصة اذا كان قدم بلاغاً بذلك وقت حدوث الحادث".

وكانت القنصلية الإيرانية في البصرة قد أعلنت في الأول من نيسان/ ابريل الماضي منح تأشيرة الدخول (الفيزا) الى المواطنين العراقيين بشكل مجاني، وذلك بعد أن تم الاتفاق بهذا الشأن بين العراق وإيران بهدف تسهيل إجراءات السفر بين الجانبين.