وصف مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي"، العلاقات مع ايران بانها مهمة جدا، مؤكدا بان بلاده تبذل اقصى الجهود لحل المشاكل البنكية معها.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول الكوري الجنوبي في سيئول اليوم الثلاثاء لمحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي الذي اشار الى عدم تعاون البنوك الكورية الجنوبية لضمان واردات الناشطين الاقتصاديين الايرانيين ونوه الى المصادر المالية الكبيرة للبنك المركزي الايراني لدى تلك البنوك وكذلك التاثير السلبي لمثل هذا السلوك على العلاقات الودية بين البلدين، داعيا مساعد رئيس وزراء كوريا الجنوبية لحل وتسوية هذه القضية على وجه السرعة.

واكد همتي بان سياسات اميركا لفرض اقصى الضغوط قد فشلت ونحن لا نرغب بان تتاثر العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية بالقيود التي اوجدتها اميركا، وان الحكومة الايرانية ترغب بتطوير العلاقات الودية مع هذا البلد.

من جانبه اشار مساعد رئيس وزراء كوريا الجنوبية الى سياسات البنك المركزي الايراني خلال الاشهر العشرة الاخيرة لتثبيت الوضع الاقتصادي في ايران، معتبرا ذلك اجراء بارزا لهذا البنك.

واضاف "هونغ نام كي" ، نحن ايضا مستاؤون من الاوضاع القائمة في العلاقات البنكية والمشاكل الحاصلة للمصدرين الكوريين الجنوبيين والمستوردين الايرانيين وبما اننا نعتبر العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية مهمة جدا فاننا نبذل اقصى جهودنا لحل هذه المشاكل.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد وصل الى سيئول يوم الاحد لاجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين.