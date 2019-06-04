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رقم الخبر: 254748 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: اقتصاد  
ايران تدشن مع تركيا نظام مدفوعات بالعملتين الريال والليرة

ايران تدشن مع تركيا نظام مدفوعات بالعملتين الريال والليرة

أعلن السفير الايراني في تركيا "محمد فرازمند"، أن البلدين سيدشنان نظام مدفوعات بالعملتين الوطنيتين الريال والليرة، لتفادي التعامل بالدولار الاميركي في التبادل التجاري البيني.

وأوضح السفير فرازمند في حديث للتلفزيون التركي، أن ايران وتركيا سيعملان بالالية الجديدة في صفقات بيع الغاز للحد من الضغوطات الاميركية.

واشار الى أنه من المقرر تسوية مستحقات توريد الغاز الايراني لتركيا عبر العملتين الوطنيتين بعيدا عن الدولار.

وأنتقد السفير فرازمند ادارة ترامب لفرضها حظر اقتصادي ضد ايران، مبيّنا أن التبادل التجاري بين ايران وتركيا لا ينتهك أي حظر.

واكد أن جزءا من آلية المدفوعات المزمعة قيد التدشين حاليا، مشددا على ضرورة ايجاد مقاربة جديدة للافادة القصوى من العملات الوطنية بدلا عن الدولار الاميركي.

يشار الى أن  حجم صادرات تركيا الى ايران بلغ 2.4 مليار دولار في سنة 2018 مقابل تصدير ايران للاولى 6.9  مليار دولار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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