  • الثلاثاء ٣٠ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254747 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 13:22 الاقسام: سياسة  
الخارجية الإيرانية: على المجموعات الداخلية السودانية انهاء الاشتباكات
ردا على تصعيد الأزمة في السودان

الخارجية الإيرانية: على المجموعات الداخلية السودانية انهاء الاشتباكات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، ردا على تصعيد الأزمة الداخلية في السودان نأمل أن تنهي كل الجماعات الداخلية السودانية النزاعات احتراما لرغبة وإرادة الشعب. وحذر من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السودانية التي من شأنها تعقيد الحل السياسي.

ان سيد عباس موسوي أعرب في معرض تعليقه على تصاعد حدة الأزمة الداخلية في السودان، عن قلقه من تصعيد التوترات وترسيخ الخلافات الداخلية في هذا البلد، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسر قتلى وضحايا الاحداث الاخيرة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب وأهمية تسليم السلطة فورا الى المدنيين.


واضاف، من الضروري تخلي جميع الأطراف الداخلية للصراع في هذه الأزمة عن نهج توجيه الاتهامات وترسيخ الكراهية الداخلية وعدم ثقة الاطراف بعضها البعض، والسعي للخروج من الأزمة عبر اتباع توجهات سياسية وديمقراطية والحوار بين الاطراف.

كما دعا موسوي الى يقظة الشعب السوداني تجاه تدخل الاطراف التي لديها سوابق في خلق العنف والتطرف وتدريب ونشر الإرهاب في الشؤون الداخلية للسودان، محذراً من تدخل القوى الأجنبية التي يمكنها التسبب في تعقيد واطالة الأزمة، معرباً عن قلقه من الصراع على السلطة في هذا البلد وتحويل السودان إلى ساحة لصراع جهات أجنبية.

وأعرب المتحدث بإسم الخارجية عن أمله في أن تنهي جميع الاطراف الداخلية السودانية الصراعات عشية عيد الفطر المبارك وعلى أساس احترام مطالب الشعب السوداني، والمضي بخطوات في مسيرة عودة الاستقرار الداخلي والأمن للشعب السوداني.

وأضاف موسوي ندعو المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى احترام مطالب الشعب ونقل السلطة إلى المدنيين.

 

 

 

 


 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/8695 sec