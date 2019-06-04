أحرز الرباع الايراني حسين سلطاني 3 ميداليات برونزيات في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال 2019 في جزر فيجي.

ونال سلطاني الميداليات الثلاث بمنافسات 81 كغم، ضمن بطولة العالم للشباب التي انطلقت في جزر فيجي السبت الفائت بمشاركة 248 رباعا من 17 بلدا.

وتشارك ايران بالبطولة بـ 10 رباعين، حيث نال الرباع سلطاني برونزيتين بحركة الخطف برفع 154 كغم وحركة النتر بـرفع 191 كغم والبرونزية الاخيرة بمجموع 345 كغم.

وجاء ترتيب منافسات 81 كغم بالخطف والنتر والمجموع كالآتي:

1- ريتوارس (لاتفيا): 156 + 195 = 351 كغم

2- سوليس (كولومبيا): 155 + 195 = 350 كغم

3- سلطاني (ايران): 154 +191 = 345 كغم