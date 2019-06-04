أقامت الطائفة اليهودية في طهران مساء أمس الاثنين مراسيم إحياء الذكرى السنوية الـ 30 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) في معبد بمنطقة يوسف اباد بالعاصمة طهران.

وشاركت في هذه المراسيم التي أقيمت من قبل رابطة اليهود في طهران بالتعاون مع لجنة إحياء مراسيم مؤسس الجمهورية الاسلامية، شخصيات دينية وثقافية ورياضية من الطائفة اليهودية .

وتضمنت المراسيم إلقاء كلمتين من قبل الزعيم الديني للطائفة اليهودية الحاخام "حمامي" وكذلك رئيس رابطة اليهود في ايران "سامه يح"، أعقبها إنشاد اشعار في مدح الامام روح الله الموسوي الخميني (رض) من قبل المنشد اليهودي البارز "ابراهيم سعيديان" .

ووقف المشاركون في هذه المراسيم دقيقة صمت واحدة احتراما لذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض) .