زعم حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أخرج والدته الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين من مقر إقامتها الجبرية حيث كان يحتجزها في أحد القصور كما ذكرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها قبل أشهر.

وقال “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 350 ألف شخص، في تغريدة رصدتها (وطن): ”ابن سلمان يُخرج والدته فهدة آل حثلين من إقامتها الجبرية، ويأتي بها إلى جدة، وهي الآن بانتظار عودة الملك.”

ابن سلمان يخرج والدته الأميرة فهدة من إقامتها الجبرية

ولفت الحساب إلى أن الأميرة متحمسة زيادة ـ حسب وصفه ـ وذكر أنها استضافت (بعد موافقة ابنها) أخواتها، وأنزلتهن في أحد الفنادق القريبة، وتنفق عليهن ببذخ حيث تجاوزت مصاريفهم اليومية 15 مليون ريال.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2018 نشرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية تقريرا، عرضت فيها شهادة شخص مقرب من العائلة المالكة، فر من المملكة نحو باريس حول الأساليب المروعة التي يستخدمها محمد بن سلمان لترهيب المحيطين به، والتي لم تسلم منها حتى والدته وأمراء العائلة المالكة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن هذا الشاهد، وقد أطلقت عليه اسم منصور.س حفاظا على سلامته، عايش عن قرب نظام الرعب الذي وضعه محمد بن سلمان، الذي أجبر والده، ملك السعودية الذي أنهكه مرض ألزهايمر، على منحه مفاتيح حكم المملكة.

كما أوضحت الصحيفة أن المحامي الفرنسي للأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود، المنتمي للعائلة المالكة السعودية، والمحبوس في سجن الحائر بأوامر من محمد بن سلمان، هو الذي فتح قنوات التواصل بينها وبين هذا الشاهد.