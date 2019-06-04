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رقم الخبر: 254738 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: سياسة  
‌مسؤول ياباني: العلاقات مع ايران تحظى بالاهمية لطوكيو

‌مسؤول ياباني: العلاقات مع ايران تحظى بالاهمية لطوكيو

اشار مسؤول ياباني رفيع المستوى الى الجهود التي تبذلها طوكيو للحد من التوتر في المنطقة وقال ان علاقاتنا التقليدية مع ايران وطيدة ونحن نهتم بهذه العلاقات.

وقال نائب المتحدث باسم للحكومة اليابانية " ياسوتوشي نيشيمورا "اليوم الثلاثاء في مقابلة متلفزة نشرها التلفزيون الياباني ووسائل الاعلام الاخرى ان اليابان لن تتوانى عن بذل اي جهد للحفاظ علي خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وتقدم اهدافه.

واضاف، ان ايران لم تنسحب من الاتفاق النووي ومازالت تلتزم بها الامر الذي يحظى باهمية بالغة لليابان.

واضاف "نيشيمورا" ان علاقاتنا التقليدية  مع ايران جيدة مما يزيد من اهمية القضية ولهذا السبب تريد اليابان ان تلعب دورا نشطا في صيانة السلام والاستقرار في المنطقة.

وافادت صحيفة "اليابان تايمز"  انه من المقرر ان يزور رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" ايران قريبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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