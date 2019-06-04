  • الثلاثاء ٣٠ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254737 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: سياسة  
رئيسة النيبال تؤكد على تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

رئيسة النيبال تؤكد على تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

اكدت رئيسة جمهورية النيبال "بيداي دوي بندري" على المزيد من تطوير العلاقات بين طهران وكتماندو في جميع المجالات.

وخلال تسلمها اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد غير المقيم علي جكني، اكدت الرئيسة النيبالية على تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات بين شعبي البلدين في مسار السلام والصداقة الاقليمية والدولية، ودعت السفير الايراني لنقل تحياتها للرئيس الايراني متمنية النجاح والتوفيق للشعب الايراني.


من جانبه اعلن السفير الايراني غير المقيم في النيبال استعداد طهران لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وتصدير الخدمات التقنية والهندسية والعلاقات الشعبية، مؤكدا ضرورة توقيع وتبادل الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة.

يذكر ان جكني يتولى ايضا مهمة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيودلهي.


 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/4213 sec