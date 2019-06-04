اندلعت نيران في صدر مريض أثناء خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، قبل أن يتمكن الأطباء من إخمادها ومواصلة العملية.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كشف مسعفون في مستشفى أوستن الأسترالية، كيف اشتعلت النيران في صدر المريض البالغ من العمر 60 عاما.

عانى المريض من مرض الرئة في الماضي، وتورمت رئته اليمنى وعلقت في قفصه الصدري، الذي قام الجراحون بكسره للوصول إلى القلب، وعندما ثقبوا الرئة بالخطأ، بدأ الهواء بالتسرب بسرعة منها.

وللحفاظ على تنفسه، زاد الفريق من كمية الأكسجين التي يجري ضخها عبر قناع وجه المريض، ولكن سرعان ما لوحظت رائحة المخدر المتسرب من صدره إلى الغرفة.

والتقطت أداة الكي المستخدمة لإغلاق الجروح، تدفق الأكسجين لتندلع النيران فورا في صدر المريض.

وتمكن الجراحون من إخماد الحريق على الفور دون إصابة الرجل، وأكملوا العملية دون أي عوائق تذكر، كما خرج المريض بحالة جيدة.