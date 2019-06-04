أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه ستبدأ بإرسال مئات الملايين من الرسائل للجماهير العربية والإسلامية، بهدف دعم المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة، في تصريح صحفي، "كتائب القسام ستبدأ بإرسال مئات الملايين من الرسائل لهواتف أبناء أمتنا العربية والإسلامية بهدف تسهيل عملية دعم المقاومة بالمال".

وأوضح أنه سيتم استخدام ثماني لغات عالمية، خلال الرسائل الموجه، داعيا إلى التجاوب مع تلك الرسائل، حيث قال: "تلك الرسائل موثوقة وصحيحة وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال، فندعو للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها".

وختم الناطق باسم القسام، تصريحه، قائلًا: "نتقدم بالشكر والتحية لجماهير الأمة العربية والإسلامية، التي استجابت ولا تزال لنداء دعم المقاومة بالعملة الرقمية إسنادا للمعركة المفتوحة مع عدو الأمة الأول".