أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 30 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أصدرته مساء الاثنين: "ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".

وأضافت اللجنة: "كما يوجد أيضا عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم أخذتهم قوات الدعم السريع وألقتهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".

كما تحدث البيان عن "سقوط المئات من الجرحى" بينهم مصابون حالتهم حرجة، مشيرا إلى أن بعضهم ما زالوا داخل غرف العمليات الجراحية، وآخرون في العناية المركزة.