علقت وزيرة خارجية كندا كريستينا فريلند على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" حول تقرير بشان قتل وفقدان الالاف من النساء والفتيات من السكان الاصلييين في كندا.

وقالت فريلند في تصريحها لمراسل وكالة "ارنا" امس الاثنين، ان هذه اقضية مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن الان في لحظة مهمة.

وشكرت وزيرة خارجية كندا جميع الذين ساهموا في اعداد هذا التقرير وامتنعت عن التعليق اكثر من ذلك وقالت، بما انني جئت اليوم الى منظمة الامم المتحدة فليست لدي تفاصيل كاملة عن هذا التقرير.

وتشیر احصائيات الى ان 4 الاف من النساء والفتيات من السكان الاصليين قد فقدن او قتلن منذ العام 1970 فيما يقول اخرون في الابحاث الاخيرة بان العدد يصل الى 1200 منذ العام 1980 .

وياتي هذا التقرير حصيلة ابحاث قام بها فريق الابحاث الوطني بايعاز من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو حول النساء والفتيات من السكان الاصلييين اللواتي قتلن او فقدن بسبب تاثيرات الاستعمار والعنصرية والتمييز ضد المراة والتي مازالت من حقائق مجتمع هذا البلد رغم معارضة الكثير من الكنديين لذلك.