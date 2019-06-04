اكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستمرغ انف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في الحرب الاقتصادية.

اكد العميد قرباني انه علينا الا نخشى الاستكبار واعتبر ان الشعب الايراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار وقال، ان جبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الايراني هم اليوم ملائكة الانقاذ للمظلومين في العالم.

واشار الى الحرب الاقتصادية للعدو ضد الشعب الايراني وقال، ان الشعب الايراني اليوم يجب ان يفرض هزيمة نكراء على الاعداء في الحرب الاقتصادية ومن المؤكد اننا سنمرغ انف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في هذا المجال.

وفي جانب اخر من تصريحه وصف العميد قرباني، الامام الخميني بانه حقيقة حية خالدة في تاريخ البشرية وكان من اساطير واركان الاسلام المحمدي الاصيل في العصر الراهن حيث اوقف كل حياته من اجل الاسلام.

واعتبر الامام الراحل انموذجا كاملا لمقارعة الاستكبار والظلم واضاف، ان الامام سعى لتربية المجتمع الاسلامي وتحقيق آيات القرآن الكريم وتمهيد الارضية لدولة امام الزمان (عج).

واشار لى ان الاستكبار العالمي يسعى اليوم للقضاء على الاسلام والثورة الاسلامية واضاف، اليوم وبفضل الله فقد امتدت نهضة الامام الخميني الى العالم كله وان جميع الشعوب قد ايقنت حقيقة الاسلام المحمدي الاصيل للشعب الايراني بحيث ان جبهة المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا واليمن وباكستان وافغانستان تستلهم من نضال وجهاد الامام الخميني.