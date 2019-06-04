أعلنت سوريا ومصر والاردن وفلسطين ان اليوم الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان ليكون الاربعاء أول أيام عيد الفطر.

وكانت دول عربية واسلامية منها السعودية والإمارات وقطر والكويت قد أعلنت اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وكانت كل من الأردن وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا أعلنوا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن اليوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.