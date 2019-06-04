يستقبل الفلسطينيون عيد الفطر المبارك في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى ومواصلة حربه التهويدية في الضفة الغربية إضافة إلى تشديده الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر ما تسبب بمعاناة كبيرة لأبناء القطاع وارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن غزة والضفة والقدس المحتلة تستقبل عيد الفطر بالمعاناة والألم حيث آلاف الشهداء والجرحى سقطوا برصاص الاحتلال كما يقبع داخل معتقلاته آلاف الأسرى الذين يعانون ظروف اعتقال قاسية لافتة إلى أن المجتمع الدولي يواصل الصمت عن جرائم الاحتلال ولم يحرك ساكناً تجاه قتل الأطفال والنساء والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول سلب إرادة الحياة لدى الفلسطينيين عبر استمرار عدوانه عليهم وتهجيرهم من أرضهم لكن صمودهم ومقاومتهم هما الرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية مؤكداً أن النضال الفلسطيني سيتواصل ضد الاحتلال حتى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.

الباحث الحقوقي حسين حماد بين أن هناك ركوداً اقتصادياً في أسواق قطاع غزة بسبب ارتفاع نسب الفقر التي تجاوزت 80 بالمئة نتيجة استمرار حصار الاحتلال الذي تسبب بانعدام الأمن الغذائي لافتاً إلى أن الحصار انعكس بالسلب على التحضيرات لاستقبال عيد الفطر.

الخبير في مجال الاستيطان جمال جمعة أوضح أن الفلسطينيين يستقبلون عيد الفطر في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية وعمليات التهجير حيث أن هناك عشرات القرى والبلدات مهددة بالهدم وتهجير أهلها لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على أنقاضها.

الخضري أجواء العيد صعبة على غزة و٨٥٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة "جمال الخضري" : إن اجواء عيد الفطر في غزة هذا العام صعبة ومعقدة وسط تصاعد كبير في معدلات الفقر والبطالة.

وأكد الخضري في بيان صحفي وصل مراسلنا، أن استمرار الحصار يضاعف المعاناة في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة.

و وجه المسؤول في قطاع غزة التهنئة لكل ابناء الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا إلى مزيد من الترابط والتراحم في هذه الأيام المباركة، ومؤكدا على ضرورة استثمارها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري ان ٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية وكذلك هناك تراجع حاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية الذي كان واضحا عشية العيد.

وناشد الخضري المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة من اجل التغلب على مصاعب الحياة التي يعيشونها نتيجة استمرار الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ان البوابة الوحيدة التي يمكن المرور منها لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم (صفقة القرن) هي بوابة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام رغم كل المعيقات والتعقيدات في هذا الملف ويجب استغلال كل الطاقات واستثمارها لتعزيز صمود الفلسطينيين.