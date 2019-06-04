نجحت شركة ايرانية معرفية في إنتاج "عدة مضادة للأوجاع" تصلح الأنسجة التالفة حيث استحوذت إيران بهذا الإنجاز المرتبة الثالثة عالمياً.

وفي هذا السياق قال مدير الشركة المذكورة محمد حسين أرجنكيان إن العدة المذكورة التي تدعى "أتوكين بي آر بي" تستخدم لعلاج أمراض المفاصل حيث يتميز هذا الأسلوب العلاجي بكونه مضاداً للآلام.

وأضاف أن العدة المنتجة تحد من الالتهابات الحادة كما أنها مفيدة للمصابين بالتهابات المفاصل في الحوض والركبتين.

ولفت إلى أن إيران باتت الثالثة عالمياً بإنتاج هذا النوع من المستلزمات العلاجية إذ كانت حكراً على ألمانيا وأميركا.

وأوضح أن اسلوب "بي آر بي" العلاجي أو "بلازما غني بالصفائح الدموية" ينتزع من الأنسجة التي يوجد فيها تركيز عال من الصفائح الدموية وبما أن هذا البلازما يضم كمية عالية من الصفائح تساهم في إصلاح الأنسجة التالفة لذلك يعتمد على هذا الأسلوب في علاج المصابين بأمراض عديدة لا سيما التهاب المفاصل.

وتابع: إن العدة الطبية الجديدة تتفوق على مثيلاتها الأجنبية بمزايا عديدة إذ اُستخدمت فيها أنابيب زجاجية مصقولة عوضاً عن الحقن البلاستيكية في عمليات اخذ العينات ونقل الدم والاسراع في عملية استحصال مشتقات إطلاق السيتوكين في الدم وإزالة سلبيات المعدات الاجنبية بسبب عدم استخدام الاجزاء البلاستيكية في المنتج الايراني الجديد.

ومضى قائلاً إن مزج الأسلوبين العلاجيين "بي آر بي" و"اتوكين" يثمر عن خصائص عدة بما فيها إصلاح المفاصل التالفة دون الشعور بألم خلال حقن البلازما الغني بالصفائح الدموية منوهاً إلى أن المثيلات الأجنبية للمنتج الإيراني تنقصها الميزات المذكورة فضلا عن ارتفاع أسعارها.