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رقم الخبر: 254721 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 08:42 الاقسام: سياسة  
ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري: المفاوضات اسلوب يتبعه الاستكبار لتشديد الضغوط

ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري: المفاوضات اسلوب يتبعه الاستكبار لتشديد الضغوط

وصف ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي الدعوة الى المفاوضات اسلوب تكتيكي جديد يتبعه الاستكبار لزيادة الضغوط حيث إنه لايريد التوصل الى اتفاق ما بل يريد فرض الاستسلام على الشعب الايراني.

وتساءل عبدالله‌ حاجي صادقي، في كلمته خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) في مدينة كرمان/ جنوب ايران، سبب انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لكن رئيسها اليوم يقدم أرقام الهواتف للاتصال والتفاوض، موضحاً: إن قضية حقوق الانسان والطاقة النووية ليست سوى ذرائع والمشكلة الاساسية لها تكمن في وجود الثورة الاسلامية.

ووصف اميركا بأنها لبست ثوب المذلة وعجزت عن فرض الاستسلام على الشعب الايراني لذلك اتجهت الى المفاوضات مرة أخرى بهدف فرض الاستسلام.

وشدد إن الشعب الايراني يقف كالجبل الشامخ في مواجهة الاستكبار بقوة وحزم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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