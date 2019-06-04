  • الثلاثاء ٣٠ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254720 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 08:38 الاقسام: سياسة  
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير مؤشر على التزام ايران بالتوافقات الدولية
الخارجية الصينية:

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير مؤشر على التزام ايران بالتوافقات الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كانغ شوانغ" : ان التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اكدت فيه للمرة الخامسة عشرة على التزام ايران بالاتفاق النووي، مؤشر على وفاء طهران بالتوافقات الدولية.

وفي تصريح للصحفيين امس الاثنين، رحّب المتحدث باسم الخارجية الصينية بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام ايران بالاتفاق النووي؛ مجددا دعوة بلاده من جميع الاطراف الاخرى لتنفيذ التزاماتها في اطار هذا الاتفاق الدولي.

وذكر شوانغ ان تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران، بوصفه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي، يشكل سبيلا وحيدا لخفض التوترات وحل القضية النووية الايرانية؛ وبما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8347 sec