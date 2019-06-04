قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كانغ شوانغ" : ان التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اكدت فيه للمرة الخامسة عشرة على التزام ايران بالاتفاق النووي، مؤشر على وفاء طهران بالتوافقات الدولية.

وفي تصريح للصحفيين امس الاثنين، رحّب المتحدث باسم الخارجية الصينية بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام ايران بالاتفاق النووي؛ مجددا دعوة بلاده من جميع الاطراف الاخرى لتنفيذ التزاماتها في اطار هذا الاتفاق الدولي.

وذكر شوانغ ان تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران، بوصفه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي، يشكل سبيلا وحيدا لخفض التوترات وحل القضية النووية الايرانية؛ وبما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.