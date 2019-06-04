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رقم الخبر: 254719 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 08:36 الاقسام: سياسة  
ظريف: الارهاب الاقتصادي الاميركي يستهدف الشعب الايراني

ظريف: الارهاب الاقتصادي الاميركي يستهدف الشعب الايراني

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الارهاب الاقتصادي الاميركي يستهدف الشعب الايراني البريء.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ارفق ظريف شريط فيديو حول طفل بحاجة الى ساق اصطناعية فيما لا تتمكن اسرته من توفير ذلك له.

واضاف، مثل هذا الطفل الصغير يكبر ولا تستطيع امه الحزينة ان توفر ساق اصطناعية له. هذه هي الحرب الاقتصادية التي يشنها دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية الايراني، الحرب والتفاوض، بشروط او بدون شروط، لا يمكنهما ان یجتمعا معا.

ونقلت وكالة اسوشييتدبرس عن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري انه قال بان بلاده مستعدة للتفاوض مع ايران بدون شروط ولكن من اللازم ان ترى واشنطن ايران تتصرف كدولة طبيعية ، حسب وصفه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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