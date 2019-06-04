وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ارفق ظريف شريط فيديو حول طفل بحاجة الى ساق اصطناعية فيما لا تتمكن اسرته من توفير ذلك له.

واضاف، مثل هذا الطفل الصغير يكبر ولا تستطيع امه الحزينة ان توفر ساق اصطناعية له. هذه هي الحرب الاقتصادية التي يشنها دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية الايراني، الحرب والتفاوض، بشروط او بدون شروط، لا يمكنهما ان یجتمعا معا.

ونقلت وكالة اسوشييتدبرس عن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري انه قال بان بلاده مستعدة للتفاوض مع ايران بدون شروط ولكن من اللازم ان ترى واشنطن ايران تتصرف كدولة طبيعية ، حسب وصفه.