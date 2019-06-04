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رقم الخبر: 254718 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 08:23 الاقسام: سياسة  
وزير الامن الايراني: العدو يشعر بالعجز امام ايران

وزير الامن الايراني: العدو يشعر بالعجز امام ايران

اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بأن العدو اليوم يشعر بالعجز امام الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة قائد الثورة الحكيمة والفذة.

وفي كلمة له امس الاثنين خلال مراسم تأبين ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال علوي: الان وببركة نضالات الامام الخميني (رض) والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية تتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الامام خطوة خطوة فيما العدو يضطر للتراجع.

واضاف: انه وفي ظل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتكريم قيم الثورة الاسلامية فقد تبلورت جبهة المقاومة وارغمت الجمهورية الاسلامية الاعداء على التراجع.

وتابع قائلا: ان العدو قد دخل الساحة في جبهة المواجهة بكل قواه المالية والاقتصادية ومعداته العسكرية المتطورة الا ان جبهة المقاومة حققت انتصارات كبرى بعزم قائد الثورة ومواكبة الشعب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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