سجّل الدراج الايراني "محمد كنج خانلو" تفوقاً خلال حضوره اليوم الاثنين في "طواف الصين للدراجات الهوائية"، وتمكن من الفوز بالقميص الذهبي لهذه المنافسات التي أقيمت على مسافة 75 كلم.

كما يشارك هذا الدراج الايراني الشاب في المرحلة النهائية لطواف الدراجات الهوائية في الصين والتي ستقام غدا الثلاثاء على مسافة 150 كلم.

وفي وقت سابق، حصل دانشور على الميدالية الذهبية في بطولة اسيا للدراجات الهوائية للفئة دون سن الـ 23 عاما، والتي اقيمت بمدينة طاشقند الاوزبكية.