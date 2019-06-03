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رقم الخبر: 254715 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 21:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد رئيس الجمهورية: نواصل دعم الشركات المعرفية بكل قوة

مساعد رئيس الجمهورية: نواصل دعم الشركات المعرفية بكل قوة

أكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون العلمية والتقنية، يوم الاثنين، ان الحكومة تواصل دعم الشركات المعرفية بكل قوة، من اجل تحقيق التنمية.

وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة كهكيلوية وبوير احمد، أشار سورنا ستاري الى ازدهار الاشغال المرتبطة بالشركات المعرفية والشركات الفتية في محافظة كهكيلوية وبوير احمد في اطار ازدهار الازدهار المحلي للابداع والابتكار في هذه المحافظة، وقال: يتم توفير الدعم لهذه البيئة الابداعية بناء على الميزات المحلية، من اجل تلبية الاحتياجات التقنية التي يفرض فيها الحظر على ايران، باعتبارها اهم اولوية للاقتصاد المعرفي.
ولفت ستاري الى تجهيز وتنمية الحدائق العلمية والتقنية في المحافظة، في إطار ازدهار الاشغال المعرفية والفتية، وقال: ندعم تجهيز الحدائق العلمية، ولكن على المحافظة ان تدرك اهمية ومكانة الابداع وحدائق العلم والتقنية بشكل صحيح، ليتم تقديم الدعم الجاد لهذه السلسلة.

 
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