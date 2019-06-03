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رقم الخبر: 254710 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 21:29 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 80 طنا من المجفّفات الى الهند عبر ميناء جابهار الايراني

تصدير 80 طنا من المجفّفات الى الهند عبر ميناء جابهار الايراني

اعلن مساعد رئيس غرفة التجارة الافغانية "خان جان الكوزي" عن تصدير 80 طنا من المجففات المنتجة في هذا البلد عبر ميناء جابهار (جنوب ايران) الى الهند.

واوضح الكوزي ان هذه الشحنة هي الثانية من نوعها التي يتم تحميلها بواسطة حاويات النقل الى ميناء جابهار ومنه الى الهند؛ بحسب ما افادت به وكالة "طلوع" الافغانية للانباء.
وفي سياق متصل، کان المدير التنفيذي لميناء جابهار "بهروز اقايي" قد اکد على استعداد هذا الميناء لتصدير السلع الافغانية الى شتى بلدان العالم؛ مبينا ان الاجراءات القانونية ذات الصلة بتصدير بضائع التجار الافغان تتم في اقصر فترة ممكنة داخل هذا الميناء.
من جانبه، اذ اكد المتحدث باسم الغرفة التجارية الافغانية "سمير رسا" صحة هذه تصريحات المسؤول الايراني، قال ان سلع التجار الافغانيين وصلت لاول مرة باقل كلفة الى ايدي الزبائن في الهند.
ولفت هذا المسؤول الافغاني الى انه تم تصدير الشحنة الاولى من البضائع الافغانية عبر ميناء جابهار الى الهند في بداية العام الميلادي الحالي.

 
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