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رقم الخبر: 254707 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 15:09 الاقسام: محليات  
السفير الألماني في طهران يؤكد دعم بلاده للإتفاق النووي
خلال لقائه مساعدة الرئيس الايراني..

السفير الألماني في طهران يؤكد دعم بلاده للإتفاق النووي

أكد السفير الألماني في طهران "ميشائيل كلور برشتولد" دعم بلاده للاتفاق النووي مع ايران.

وقال برشتولد، خلال لقائه مساعدة رئيس الجمهورية  الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة السيدة "معصومة ابتكار": ان المانيا مع ايران وتساندها في الاتفاق النووي وتعتقد انه يجب تلبية مطالبها.

وفي جانب آخر من تصريحه، قال السفير الالماني خلال اللقاء الذي جرى الاحد ان بلاده لديها برامج حول دعم اللاجئين الافغان في ايران، معلنا الاستعداد للتعاون في هذا المجال.

وأردف: ان المانيا تدعم اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي والتعليم االدراسي للفتيات وتعليمهن الحرف.

من جانبها، قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة: ان ايران والمانيا بامكانهما التعاون لايجاد الارضية الجيدة لتأهيل المرأة اقتصاديا مبينة دور المرأة الايرانية المميز في الحياة الاجتماعية.

وقالت ابتكار: انه ورغم الحظر فان انتاج 75% من الصناعات اليدوية و 80% من حياكة السجاد تقوم به السيدات في ايران وهذا يعني ان المرأة في ايران تؤدي دورا مميزا في الاقتصاد. وأضافت: ان ايران والمانيا بامکانهما التعاون وبشکل جید فی مجال تأهيل المرأة اقتصاديا والتي ستنتفع منه المرأة الافغانية كذلك.

 
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