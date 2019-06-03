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رقم الخبر: 254706 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 15:07 الاقسام: محليات  
ضبط ۱.۵ طن من المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط ۱.۵ طن من المخدرات جنوب شرق إيران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن ضبط طن و۵۴۳ كغم من أنواع المخدرات خلال عملیتین لقوات الأمن في مدينتي خاش وايرانشهر بعد مواجهات مسلحة مع المهربين.

وأضاف العميد محمد قنبري اليوم الاثنین: ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى مدينتي خاش وإيرانشهر.

وأكد أن فرق من قوى الامن الداخلي في مدينة خاش رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات ونصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يستقلون سيارة لنقل شحنة المخدرات.

وقال: انه تم خلال هذه العمليات القبض على اثنين من المهربين و ضبط ۸۷۴ كغم وضبط أسلحة وكميات من العتاد كانت بحوزة المهربين.

وأضاف العميد محمد قنبري: ان فرق من قوى الامن الداخلي في مدينة ایرانشهر رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات ونصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يستقلون سيارة لنقل شحنة المخدرات.

وقال: انه تم خلال هذه العمليات القبض على المهربين وضبط ۶۶۹ كغم من الافیون وضبط أسلحة وكميات من العتاد كانت بحوزة المهربين.

 

 
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