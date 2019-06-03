وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ بدرF الباليستي تجمعات لمنافقي ومرتزقة العدوان في معسكر الهضبة بالبيضاء.

وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد كشفت في أبريل الماضي عن هذا الصاروخ الباليستي محلي الصنع والذي يبلغ مداه 160 كم وينفجر على ارتفاع 20 متر وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متر وعددها 14 ألف شظية وتبلغ دقة إصابته 3 متر، والذي يحاكي من حيث المواصفات والتصنيع صاروخ توشكا الروسي.

ويذكر ان الصاروخ الباليستي بدرF قد حقق نجاحات نوعية بإصابته للأهداف، حيث انه قد استهدف عدة معسكرات للعدوان في المناطق المحتلة ومعسكرات سعودية في المناطق الحدودية تم توثيق بعض من هذه العمليات بالفيديو ونشرها في مؤتمر صحفي لناطق القوات المسلحة.