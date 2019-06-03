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رقم الخبر: 254705 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: عربيات  
صاروخ بدرF الباليستي اليمني يدك تجمعات مرتزقة العدوان في البيضاء

صاروخ بدرF الباليستي اليمني يدك تجمعات مرتزقة العدوان في البيضاء

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الإثنين صاروخا باليستيًا من طراز بدرf على تجمعات للمنافقين والمرتزقة في معسكر للعدوان في البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ بدرF الباليستي تجمعات لمنافقي ومرتزقة العدوان في معسكر الهضبة بالبيضاء.
وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد كشفت في أبريل الماضي عن هذا الصاروخ الباليستي محلي الصنع والذي يبلغ مداه 160 كم وينفجر على ارتفاع 20 متر وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متر وعددها 14 ألف شظية وتبلغ دقة إصابته 3 متر، والذي يحاكي من حيث المواصفات والتصنيع صاروخ توشكا الروسي.
ويذكر ان الصاروخ الباليستي بدرF قد حقق نجاحات نوعية بإصابته للأهداف، حيث انه قد استهدف عدة معسكرات للعدوان في المناطق المحتلة ومعسكرات سعودية في المناطق الحدودية تم توثيق بعض من هذه العمليات بالفيديو ونشرها في مؤتمر صحفي لناطق القوات المسلحة.

 
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