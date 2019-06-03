ترامب يقيل مستشار جديد في فريقه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض، كيفن هاسيت، سيترك منصبة قريبا، ولكنه لم يذكر سببا لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.