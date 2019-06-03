وأشار كودرزي، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، الى الاجراءات الامنية ذات الصلة بإقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، موضحاً: إن قرارات صدرت بهذا الشأن للحفاظ على الامن منها ضرورة تنسيق اي نشاطات للطائرات الصغيرة مع مقر ثار الله بهدف الحفاظ على الامن خلال مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض). حظر تنقل الدراجات النارية الكبيرة بحجم يزيد على 250 سي سي كما إن نشاطات سيارات الاسعاف ينبغي أن تجري وفق تنسيق مسبق.

وأوضح أنه سوف لن تكون هناك أية مشاكل أمنية خلال اقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) هذا العام .