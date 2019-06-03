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رقم الخبر: 254701 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: اقتصاد  
ايران تطالب كوريا بمعالجة سريعة للمشاكل المصرفية

ايران تطالب كوريا بمعالجة سريعة للمشاكل المصرفية

طالب محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي في اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي في سيئول، بمعالجة سريعة للمشاكل المصرفية بين البلدين.

وأنتقد همتي انخفاض حجم التبادل الاقتصادي البيني في العامين الماضيين بسبب الحظر الاميركي، مستعرضا المشاكل المصرفية بين الطرفين، سيما عدم تعاون البنوك الكورية بخصوص الافادة من أرصدة البنك المركزي الايراني لديها، داعيا المسؤولين الكوريين لتسريع وتيرة هذه المشاكل.
وأشار محافظ البنك الى الآثار السلبية للمشاكل المصرفية على الروابط الثنائية، والتي قد تقع بسبب التحفظ المبالغ فيه من الجانب الكوري.
من جهته أعرب "لي جو يول" رئيس البنك الكوري الجنوبي، عن أسفه لطريقة تعامل البنوك الكورية النابع اساسا جراء قلقها من الحظر الاميركي متعهدا بمتابعة ومعالجة هذا الموضوع.

 
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