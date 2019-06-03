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رقم الخبر: 254700 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: رياضة  
محققا الثنائية.. برسبوليس يتوج بكأس ايران

محققا الثنائية.. برسبوليس يتوج بكأس ايران

توج نادي برسبوليس ببطولة الكأس الايرانية لكرة القدم بفوزه على "داماش كيلان" 1-0 في المباراة التي جرت بينهما في مدينة اهواز مساء الاحد.

سجل هدف الفوز لبرسبوليس في هذه المباراة مهاجمه "علي عليبور" في الدقيقة 22 من المبارة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء حيث سكنت الكرة قوية سكنت في الزاوية اليسرى لحارس مرمى كيلان.
سيطر برسبوليس على اجواء المباراة في معظم دقائقها وسنحت له عدة فرص خاصة في الشوط الاول كما سنحت بعض الفرص لداماش لم يحسن لاعبوه استغلالها.
وبتتويجه بكاس ايران يكون برسبوليس قد حقق الثنائية بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز قبل فترة بقيادة مدربه الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش .
ومنذ تولي ايفانكوفيتش تولي تدريب برسبوليس منذ 4 اعوام حقق له 3 القاب في الدوري  الممتاز تواليا ومركز الوصافة مرة واحدة وبطولة الكاس مرة واحدة.
يذكر ان هذه سادس مرة يتوج فيها برسبوليس في تاريخه بلقب الكاس واحتل مركز الوصافة مرتين فيما يتصدر استقلال طهران القائمة برصيد 7 بطولات وحل في مركز الوصافة 4 مرات.
وياتي ذوب آهن في المركز الثالث برصيد 4 بطولات في الكاس ومرة في مركز الوصافة ومن ثم تاتي فرق سباهان اصفهان وملوان انزلي وتراكتور سازي تبريز وفجر سباسي شيراز وبهمن وبرق شيراز ونفط طهران.

 
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