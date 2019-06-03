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رقم الخبر: 254698 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: عربيات  
الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار التيفور

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار التيفور

أعلن مصدر عسكري سوري رسمي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

وقال المصدر في بيان نقلته وكالة "سانا": "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.
وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن إصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.
من جانبه، تحدث مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" عن حريق ضخم في منطقة مطار "التيفور"، مفيدا بوقوع انفجارات عنيفة في الناحية الغربية للمطار.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من شن قوات الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية داخل سوريا، مما أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين.
وادعى الجيش الإسرائيلي، إن هذه العملية جاءت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان المحتلة.

 
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