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رقم الخبر: 254697 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: اقتصاد  
محافظ المركزي الإيراني يصل كوريا الجنوبية لبحث التعاون المالي والاقتصادي

محافظ المركزي الإيراني يصل كوريا الجنوبية لبحث التعاون المالي والاقتصادي

وصل محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" الى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عصر الأحد، لبحث الروابط الاقتصادية والقضايا المالية والنقدية بين البلدين.

ويرافق همتي في الزيارة الرسمية، وزير الاقتصاد والمالية الايراني "فرهاد دي جبسند"، حيث من المقرر اجتماعهما بوكيل وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وكان محافظ المركزي الايراني لدى اجتماعه بالسفير الكوري الجنوبي في طهران، قد انتقد عرقلة البنوك الكورية لافادة ايران من أرصدة البنك المركزي التي بحوزة تلك البنوك.

 
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