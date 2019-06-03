  • الإثنين ٢٩ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254696 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: محليات  
لجنة الإستهلال في إيران تتوقع الأربعاء يوم عيد الفطر المبارك

لجنة الإستهلال في إيران تتوقع الأربعاء يوم عيد الفطر المبارك

قال أمين لجنة الاستهلال في ايران فضل الله ذاكري: إنه يتوقع رؤية هلال شهر شوال بسهولة والأربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

وقال ذاکري، في تصريح لمراسل فارس، إن أكثر من 100 مجموعة ستقوم بعملية تحري الهلال في مختلف مناطق البلاد حيث يتوقع الخبراء رؤيته بسهولة، لذلك فان التقارير ستعلن يوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك والأربعاء هو يوم عيد الفطر.

وأضاف: إن تقارير فرق الخبراء حول الاستهلال سترفع الى قائد الثورة والذي سيعلن عن النتيجة النهائية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/7204 sec