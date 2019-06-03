قال أمين لجنة الاستهلال في ايران فضل الله ذاكري: إنه يتوقع رؤية هلال شهر شوال بسهولة والأربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

وقال ذاکري، في تصريح لمراسل فارس، إن أكثر من 100 مجموعة ستقوم بعملية تحري الهلال في مختلف مناطق البلاد حيث يتوقع الخبراء رؤيته بسهولة، لذلك فان التقارير ستعلن يوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك والأربعاء هو يوم عيد الفطر.

وأضاف: إن تقارير فرق الخبراء حول الاستهلال سترفع الى قائد الثورة والذي سيعلن عن النتيجة النهائية.