قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي": ان التلاعب بالكلمات والتصريح بأهداف خفية في اطار مصطلحات جديدة لا يشكل معياراً عملياً بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ بل المعيار هو تغيير النهج العام والسلوك العملي للولايات المتحدة تجاه الشعب الايراني.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان تصرحيات موسوي هذه جاءت في معرض رده على تصريحات وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" بشأن "استعداد واشنطن للتفاوض من دون شروط مع طهران".

واضاف المتحدث باسم الخارجية الایرانیة: ان "إصرار السيد بومبيو على استمرار حملة الضغوط القصوى ضد ايران يشير الى تكرار النهج الخاطئ السابق والذي ينبغي اصلاحه".