أكد الرئيس الايراني حسن روحاني بأن ظروف البلاد اليوم هي ظروف خاصة لا سبيل أمامنا فيها سوى الصمود والمقاومة.

وخلال استقباله مساء الأحد حشداً من الأساتذة والأطباء من مختلف أنحاء البلاد، قال الرئيس روحاني: ان الاميركيين يدّعون بأنهم لم يمارسوا ضغوطا بهذا المستوى لغاية الآن وخلال الاعوام الاخيرة ضد ايران، لذا فان الظروف الصعبة الحاصلة اليوم هي اكبر من أي وقت مضى وقد ذكروا العديد من الاسباب لضغوطهم، فمن ناحية أعلنوا بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست متسقة مع اهوائهم وانه على الشعب أن يختار النظام الذي يريده حسب زعمهم؛ ومن ناحية اخرى كانوا يعلنون بأنهم لا يستسيغون سلوك الشعب الايراني الذي عليه ان يغير هذا السلوك.

واضاف: ان الاعداء كانوا يعلنون احيانا بأن لهم شروطا للتفاوض مع ايران وانه على ايران القبول بها ابتداء ليحضروا هم الى طاولة المفاوصات وبطبيعة الحال فقد اعلنوا خلال الاسابيع الاخيرة بأنه ليس لهم اي شروط للتفاوض.. لقد كانوا يهددونا في وقت ما وكأنهم القوة العسكرية المتفوقة فيما هم اليوم يعلنون بأنهم لا يريدون الحرب، بل يريدون فقط ان لا نمتلك القنبلة النووية وبالطبع فان كلامهم هذا لا اساس له.

واكد الرئيس روحاني بأن السبيل أمامنا في هذه الظروف الخاصة هو الصمود والمقاومة، وقال: لو كان هنالك سبيل آخر أمامنا لأعلناه صراحة ولكن اليوم لا سبيل سوى الصمود امامنا.

وتابع الرئيس الايراني: انه وبغية الصمود والمقاومة لابد ان نكون متضامنين ومتحدين وان يكون المواطنون واعين تماما للظروف وان لا يساورهم الشك بان الطريق الذي اختطه المسؤولون والدولة هو الطريق الصائب.

وقال: انه علينا جميعا ان نختار طريقا واحدا وأنا بصفتي ممثلا للشعب اعلن بأننا لا سبيل امامنا سوى الصمود والمقاومة ما دام العدو لم يندم على اجراءاته ولا شك ان العدو لو انتبه حقيقة الى ان الطريق الذي اختاره كان خاطئاً فحينها يمكن الجلوس ايضا الى طاولة المفاوضات ومعالجة اي قضية.

واضاف: انه ومن اجل التفاوض ينبغي على اميركا ان تدخل عن طريق الاحترام.

وفی جانب آخر من تصریحاته، أشار الرئيس روحاني الى النجاحات والانجازات الكبرى التي تحققت في البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية في مختلف المجالات والعلوم والحقول ومنها الصحة والطب، لافتا الى المراتب العلمية الباهرة للبلاد في ختلف الحقول والتي هي احيانا احادية الرقم او في المراتب 14 او 15 او 16 في العالم، واضاف: ان هذا الامر يشير الى صوابية حركتنا وبطبيعة الحال فان اي مسار صائب بحاجة الى التصحيح والانسيابية.