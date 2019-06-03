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رقم الخبر: 254693 تاريخ النشر: حزيران 03, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:

ایران

📌 تعبئة 16 وزارة ومؤسسة لایجاد ملیون فرصة عمل في العام الایراني الحالي

📌تراجع امریکا.. بومبیو: مستعدون للحوار مع ایران دون شروط مسبقة

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :

📌 مرقد الامام الخمیني جاهز لاقامة مراسم الذکری السنویة الثلاثین لرحیل سماحته

📌دبلوماسي امریکي سابق: البیت الابیض یخالف اقتراح إبرام معاهدة عدم اعتداء في الخلیج الفارسي

📌انصار الله الیمنیة: انتقلنا من مرحلة الدفاع الی مرحلة الهجوم

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :

📌مکیدة بومبیو في اقتراح الحوار دون شروط مسبقة تنطلی علی المجانین فقط

📌صواریخ المقاومة الفلسطینیة أطاحت بـ"صفقة القرن"

📌عمدة لندن یصف ترامب بـ"فاشي القرن العشرین"

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :

📌رئیس مجلس الشوری الاسلامي: سلوکیات السعودیین والاماراتیین تضر بهم

📌السفير البریطاني في ایران: نحن مکلفون بتطبیق الاتفاق النووي

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :

📌اقتراح بومبیو بالتفاوض دون شروط مسبقة، تلاعب بالکلمات وحرب نفسیة امریکیة جدیدة

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :

📌ریابکوف: حان الموعد لعقد قمة بشأن الاتفاق النووي

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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