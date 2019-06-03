|رقم الخبر: 254693
|تاريخ النشر: حزيران 03, 2019
|الوقت: 11:55
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:
ایران
📌 تعبئة 16 وزارة ومؤسسة لایجاد ملیون فرصة عمل في العام الایراني الحالي
📌تراجع امریکا.. بومبیو: مستعدون للحوار مع ایران دون شروط مسبقة
جمهوري اسلامي
📌 مرقد الامام الخمیني جاهز لاقامة مراسم الذکری السنویة الثلاثین لرحیل سماحته
📌دبلوماسي امریکي سابق: البیت الابیض یخالف اقتراح إبرام معاهدة عدم اعتداء في الخلیج الفارسي
📌انصار الله الیمنیة: انتقلنا من مرحلة الدفاع الی مرحلة الهجوم
کیهان
📌مکیدة بومبیو في اقتراح الحوار دون شروط مسبقة تنطلی علی المجانین فقط
📌صواریخ المقاومة الفلسطینیة أطاحت بـ"صفقة القرن"
📌عمدة لندن یصف ترامب بـ"فاشي القرن العشرین"
آرمان
📌رئیس مجلس الشوری الاسلامي: سلوکیات السعودیین والاماراتیین تضر بهم
📌السفير البریطاني في ایران: نحن مکلفون بتطبیق الاتفاق النووي
آفتاب یزد
📌اقتراح بومبیو بالتفاوض دون شروط مسبقة، تلاعب بالکلمات وحرب نفسیة امریکیة جدیدة
شرق
📌ریابکوف: حان الموعد لعقد قمة بشأن الاتفاق النووي
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