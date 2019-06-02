*اغارات على مواقع المرتزقة في مجازة عسير.. وصد زحف لهم قبالة نجران

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، السبت، أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية، قائلا" سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق".

وأضاف وزير الدفاع خلال ترأسه اجتماعا للجنة إعداد العقيدة العسكرية للجمهورية اليمنية " لقد طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة".

وأشار إلى أن مسودة وثيقة العقيدة العسكرية قد أعدت بناء على المتغيرات والمستجدات الراهنة بأبعادها المستقبلية وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفي ضوء معطيات الحرب العدائية على اليمن أرضاً وإنسانا، مبينا أن هذا المشروع الكبير يعتبر إنجازاً وطنياً ويأتي وفقا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا وبما يواكب إعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية متطورة بما يمكنها من أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ومقدراته في الوقت الراهن ومستقبلا ولما تقتضيه متطلبات مسرح العمليات للجمهورية اليمنية.

ولفت إلى أن العقيدة العسكرية تشكل أهم عوامل بناء القوات المسلحة والركيزة الأساسية للجيش اليمني، معتبرا أن أي جيش من الجيوش لا يمتلك العقيدة العسكرية يكون جيشا مهزوما.

وقال" قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قامت بالتخطيط وإعادة الترتيب للقوات المسلحة على مختلف مسارح العمليات وفي مختلف المناطق العسكرية وجبهات المواجهة وقد بدأنا في تنفيذ المرحلة الأولى على الواقع والتحول من الدفاع إلى الهجوم".

وأضاف" ومع كل هذه الإنجازات والنجاحات النوعية نؤكد للجميع بان أيدينا لازالت ممدودة للسلام وفقا لاتفاق السويد وقمنا تحت أشراف الأمم المتحدة بتنفيذ إعادة الانتشار للمرحلة الأولى من ثلاثة موانئ هي الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد، رغم جهوزيتنا العالية للدفاع عن مدينة الحديدة لعشرات السنين".

وأكد وزير الدفاع لكل أبناء اليمن الأحرار أن القوات المسلحة واللجان الشعبية أصبحت اليوم تمتلك زمام المبادرة في توجيه الضربات الموجعة والمزلزلة للعدو في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية.

ميدانياً شن الجيش واللجان الشعبية، فجر الأحد، عمليتين إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في عسير وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجومين على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة.

وأكد المصدر مصرع وجرح العديد من المرتزقة وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد واغتنام عدد من الأسلحة.

يذكر أن عددا من مرتزقة الغزو قتلوا في وقت سابق، جراء انفجار عبوتين ناسفتين بهم في الربوعة ومجازة بعسير.

كما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الأحد، مصرعهم وجرح آخرون كما تم إعطاب آلية في التصدي لزحف لهم في جبهة نجران.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف للمرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى إعطاب طقم عسكري لهم.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، مساء السبت، تجمعات وآليات المرتزقة في مربع الحماد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت وحدة الهندسة طقما محملا بالمرتزقة في مربع شجع بنجران.

إلى ذلك أصيب مساء السبت 5 مواطنين بينهم أطفال إثر استهداف مرتزقة العدوان أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز.

وأفاد مصدر محلي عن إصابة 5 مواطنين بينهم أطفال إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنازل سكان في حي سوق الجملة في المدينة بقذيفة هاون.

جدير بالذكر أن طيران العدوان ارتكب في 25 مايو الماضي جريمة بحق المدنيين في مديرية ماوية بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط 12 شهيدا بحسب مكتب الصحة بالمحافظة.