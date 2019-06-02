شهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المسجد لحماية أكثر من ألف وخمسمئة مستوطن دنسوا ساحاته. واستخدمت قوات الاحتلال القنابل والأعيرة النارية، واعتقلت عدداً من المعتكفين، واعتدت بالضرب على بعض حراس الأقصى.

وكان اكثر من 1500 مستوطن اقتحموا المسجد بحماية من قوات الاحتلال التي دنست المصلى القبلي احد مصليات المسجد واغلقت ابوابه بالسلاسل الحديدية لتحاصر المعتكفين الصائمين بداخله.

ولتأمين الاقتحام استخدم الجنود الصهاينة القنابل والاعيرة المطاطية باتجاه المعتكفين لتهيئ الظروف للمستوطنين لاستباحة المسجد في ما يسمى ذكرى توحيد القدس اي احتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة.

من جهتها أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الاعتداءات الاسرائيلي، مؤكدة ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على خليل الترهوني أحد حراس الاقصى.

وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني: إن قوات الاحتلال تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بتجرؤها على المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل والاعتداء على المصلين وإخراجهم منه بالقوة وإصابة الكثير منهم وإغلاق المسجد القبلي، معتبرا أن هذا العدوان الجديد يؤشر إلى النوايا المبيتة لتقسيم المسجد الأقصى تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده كما حصل مع الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وتأتي هذه الاقتحامات بخلاف الاجراءات المتبعة في العشر الأواخر من رمضان حيث كان يغلق "باب المغاربة" ولا يسمح إطلاقاً لدخول المستوطنين خلال هذه الأيام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المواجهات اندلعت بعد سماح الشرطة الإسرائيلية لمئات المتطرفين إليهود الدخول الى الحرم القدسي.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاقتحامات العدوانية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية الجيش سيدفع ثمنها الاحتلال، لأنه المسؤول عن استمرار التوتر في مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيباً على اقتحام مئات المستوطنين للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى صباح الأحد، بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المعتكفين هناك.

وأشار البيان إلى أن المحاولات العدوانية الإسرائيلية ضد المسجد الاقصى المبارك والمصلين المعتكفين فيه تستمر بهدف التنغيص على المعتكفين والاعتداء عليهم وإفساد أجواء الاعتكاف والعبادة.

في سياق آخر شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 30 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وداهمت قوات العدو منزل أسيرا مُحرَرا وفتشته في قرية خرسا بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، ومنزل أسير آخر في منطقة دائرة السير داخل مدينة الخليل.كما اقتحمت قوات العدو مدينة أريحا من مدخلها الشمالي.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.