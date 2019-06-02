*الخارجية السورية: بيان القمة الإسلامية في مكة يعبر عن التبعية المكشوفة للغرب *مصرع وإصابة 30 شخصا من قوات" قسد" اثر انفجارين في مدينة الرقة

استشهد 3 جنود سوريين وأصيب 7 جراء عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ على ريف القنيطرة الشرقي، وفق ما أفاد مصدر عسكري، لوكالة سانا.

يأتي ذلك عقب تصدي الدفاعات الجوية السورية لموجتين من العدوان الصاروخي الإسرائيلي على مواقع في بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي، وفي محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي فجر الأحد.

ونقلت "سانا"عن مصدر عسكري قوله:"فجر الأحد ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

وأضاف المصدر "جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

ونقل مصدر من أهالي الاحياء الجنوبية لدمشق أن حريقا نشب نتيجة إسقاط أحد تلك الصواريخ في محيط الكسوة.

الناطق باسم جيش الاحتلال أقرّ بتنفيذ سلاح الجو هجمات ضدّ اهداف قال إنها عسكرية في سوريا رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية نحو حرمون.

وأضاف أن بين الأهداف بطاريتي مدفعية ونقاط رصد واستخبارات في جبهة الجولان وبطارية دفاع جوي، وفق قوله.

إلى ذلك قتل 10 أشخاص وأصيب مالا يقل عن 20 آخرين بجروح نتيجة انفجارين هزا مدينة الرقة السورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مكتب إعلامي معارض للحكومة السورية.

وبحسب "المرصد" فإن الانفجار الأول وقع في شارع الباسل وسط مدينة الرقة جراء انفجار لغم أرضي. وبالتزامن مع تجمع الأهالي بالقرب من مكان التفجير الأول، وقع انفجار آخر في دوار النعيم وسط الرقة، تبين أنه نجم عن سيارة مفخخة كان يستقلها انتحاري يعتقد أنه من عناصر تنظيم "داعش".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السيارة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية)، ما تسبب بمقتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم 5 مدنيين و5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى وقوع 20 جريحا على الأقل.

وأوردت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أن القوات الأمنية فرضت طوقا في موقع الحادث وباشرت بإجراءات التحقيق، فيما تم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلي.

ولفتت الشبكة إلى أن التفجيرين تزامنا مع إعلان "القيادة العامة للقوات الداخلية في شمال وشرق سوريا" (التابعة للأكراد السوريين) عن خطة أمنية لعيد الفطر، تتضمن حظر تجول السيارات والدراجات النارية ووسائل النقل من الثالث حتى السادس من حزيران الجاري.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، على مدينة الرقة الواقعة على نهر الفرات، بعد تحريرها، في أكتوبر 2017، من قبضة "داعش" الذي جعل هذه المدينة معقله الرئيس في سوريا.

من جانب آخر أكدت وزارة الخارجية السورية، الأحد، أن البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية المنعقدة في مكة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من الدول المشاركة لسادتها في الغرب.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لوكالة "سانا": تعليقا على البيان الختامي للقمة فقد كان الأولى بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة أن تبحث عن حلول لمشكلات بعض دولها المزمنة المتمثلة بالتطرف والعنف والتخلف والانغلاق وصولا إلى انعدام الديمقراطية والحريات والانتهاك اليومي لحقوق الإنسان.. خاصة الدول المستضيفة.. قبل أن تتنطح لتقييم وتقويم دول كسوريا سبقتها وما زالت بالديمقراطية والانفتاح والتطور والحضارة.

وأضاف المصدر أن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب وما العودة إلى بيان جنيف واحد وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها وشرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والاحداث المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن سوريا تؤكد أن الجولان أرض عربية سورية وستبقى كذلك وأنها ستحرر أراضيها المحتلة من قبل “إسرائيل” أو من قبل الإرهاب بكل الاشكال المتاحة وتشدد أنها لا تنتظر دعما ولا بيانا من هكذا اجتماع أو غيره لتأكيد أحقيتها بجولانها أو بتحرير أراضيها.