المتحدّث باسم حكومة الوفاق أكد أن قواتها تقدّمت في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر في منطقة عين زارة ودمّرت عدداً من آلياتها العسكرية جنوب العاصمة.

من جهة أخرى، أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء انفجارين هزا صباح الأحد مدينة درنة شرقي ليبيا.

وقال مصدر أمني إن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش التابع للمشير خليفة حفتر، بمدينة درنة، مؤكداً أن مستشفى المدينة استقبل عدداً من الجرحى.

وقال السكان في المنطقة لفرانس 24، إن التفجير الأول كان يعتقد أنه ألعاب نارية، إلا أن وجود الناس حول الوحدة العسكرية أدى للتأكد من تفجير سيارة مفخخة.

ومدينة درنة سيطر عليها الجيش الليبي في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت معقلا للإرهابيين وتبعد عن بنغازي 292 كم.