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رقم الخبر: 254686 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 21:40 الاقسام: عربيات  
نداء عاجل من المعارضة السودانية بعد تهديدات المجلس العسكري

نداء عاجل من المعارضة السودانية بعد تهديدات المجلس العسكري

أكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات، الأحد، تمسكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام.

كما دعا "تجمع المهنيين" في بيان، المحتجين إلى التمسك بمطالبهم، مضيفا أن "ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات إلتفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا".

ووجه التجمع، نداء عاجلا لكل الثوار "بتسيير المواكب ودعم المعتصمين في القيادة والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيدا لالتزامنا بثورتنا وسلميتها، وتحقيقا لها كأروع ما تكون".

هذا وقد توترت الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قامت به قوات الأمن في شارع النيل بالخرطوم.

من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني"، مضيفا، "سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل  الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى".

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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