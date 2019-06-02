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رقم الخبر: 254684 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 21:41 الاقسام: عربيات  
حمد بن جاسم يوجه سؤالاً إلى السعودية ويكشف" المؤامرة"

حمد بن جاسم يوجه سؤالاً إلى السعودية ويكشف" المؤامرة"

عبر رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن أمله أن تنحاز القيادة السعودية للمصلحة الخليجية من أجل بقاء مجلس التعاون الخليجي.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" بالتزامن مع قرب الذكرى الثانية لمقاطعة قطر: "للأسف أصبح البعض منا أدواتا لتنفيذ هذه المؤامرة، وعندما أدعو للوحدة والتلاحم فليس هذا من ضعف".

وأضاف: "لي سؤال سبق أن وجهته للقيادة في المملكة العربية السعودية: من المستفيد من الأزمة؟ ولماذا تم افتعالها؟ دعكم أيها الأشقاء مما تدعونه من قضايا لا تمت للحقيقة بصلة!"

وتابع: "الحصار الجائر الذي فرضه الأشقاء على قطر يقترب من دخول عامه الثالث بما ينطوي عليه من غرائب لم يشهد لها العالم مثيلا في السياسة والاجتماع على حد سواء، وذكرى الحصار ذكرى مؤلمة وحزينة، ليس للشعب القطري وحده، ولكن على الشعب الخليجي ككل".

وحيا رئيس الوزراء القطري السابق، الشعب القطري لمواجهته وبإرادة صلبة "المؤامرة"، والتفافة حول القيادة القطرية ممثلة بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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