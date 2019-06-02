أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن استعداد بلاده للحوار مع إيران حول التوترات الأخيرة بين البلدين دون شروط مسبقة.

وقال بومبيو، من سويسرا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، أمس الاحد: "نحن على استعداد للحوار مع إيران إذا قام النظام الإيراني بتغيير سلوكه" حسب تعبيره.

من جانبه قال وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس: إن الشعب الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. مضيفاً: "هناك حاجة للمساعدات الإنسانية لإيران من أدوية ومواد غذائية".

وتابع كاسيس "ناقشنا هذا الأمر في واشنطن في فبراير/ شباط، وأعدنا نقاشه اليوم".

الى ذلك كشفت صحيفة يابانية عن تفاصيل زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس وزراء اليابان الى طهران قريبا.

وقالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية في عددها الصادر، أمس الاحد، نقلا عن مصدر مطلع في الحكومة اليابانية ان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور ايران خلال الفترة من 12 الى 14 حزيران /يونيو الجاري.

ووفقا للبرنامج المبدئي للزيارة فمن المقرر ان يلتقي آبي مع الرئيس روحاني يوم 13 حزيران ومع قائد الثورة الاسلامية يوم 14 حزيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الذي أعلن في تصريح صحفي الاسبوع الماضي حول إحتمال زيارة آبي الى طهران، قال بأن الرئيس روحاني قد وجه الدعوة الى رئيس وزراء اليابان ومن المقرر ان تجري الزيارة في الوقت المناسب.

وعلى ما يبدو ان رئيس وزراء اليابان يحمل رسالة من ترامب الذي زار طوكيو مؤخراً.