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رقم الخبر: 254681 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 21:50 الاقسام: محليات  
رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: العلاقات مع أمريكا في الوقت الحالي لا تقبل الوساطة

رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية: العلاقات مع أمريكا في الوقت الحالي لا تقبل الوساطة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي، حشمت الله فلاحت بيشة: إن العلاقات بين أمريكا وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات.

وأضاف فلاحت بيشة في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية"، الاحد، أن "رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأمريكي إن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أمريكا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران، لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب... من الأفضل للأمريكيين أن ينصتوا لنصيحة رئيس الوزراء العراقي" مؤكدا أن أي توتر بين إيران وأمريكا سيشمل المنطقة كلها و"لهذا تسعى العديد من الدول للوساطة وذلك للحفاظ على نفسها من أي توتر".

ولفت فلاحت بيشة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يسعون إلى إذلال الشعب الإيراني، مؤكدا أن هذا "أمر مرفوض".

وتابع قائلاً: إن "ترامب غاضب من إيران لأننا لم نستسلم، بل وتلاءمنا مع الظروف الاقتصادية في الداخل عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني".

وأكد: "الأمريكيون يتصرفون بشكل غير واقعي، لذا نحن في إيران لن نكشف عن قراراتنا الحقيقية في الظروف الحالية... سنتخذ قرارات أخرى عندما يتخلى الأمريكيون عن الأجواء النفسية ويدخلون الفضاء الحقيقي".

 

 

 
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