* المشاركون يؤكدون على ضرورة الوقوف بوجه (صفقة القرن) لإفشالها والإلتزام بالمقاومة لتحرير الأراضي المحتلة * فلسطين ستبقى فلسطين والقدس عاصمتها الابدية وسيتم تحريرها من البحر الى النهر * ورشة البحرين مزاد علني للمساومة على القضية الفلسطينية ونسخة جديدة من وعد بلفور * البيان الختامي للقاء ميثاق الأمة ضد صفقة القرن: حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين

نظمت القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والاسلامية، لقاءً سياسياً تضامنياً مع فلسطين تحت عنوان "متحدون ضد ​صفقة القرن​" في بيروت، وذلك عشية انعقاد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين.

وتحدث في اللقاء ممثلون عن الاحزاب وقوى المقاومة والفصائل الفلسطينية، وأكدت الكلمات على ضرورة الوقوف في وجه "صفقة القرن" واتخاذ الاجراءات لإفشالها، والالتزام بالمقاومة لتحرير الأراضي المحتلة.

* عباس زكي: صفقة القرن لا تخص فلسطين فقط بل كل المنطقة

أشار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ​عباس زكي​ الى ان وصول كيان الاحتلال الاسرائيلي​ الى قمة التطرف تحقق بسبب الدعم اللا محدود من ​الادارة الاميركية​.

واعتبر زكي ان ما يجري اليوم هو تجديد لإتفاق "سايكس - بيكو" وصفقة القرن لا تخص فلسطين فقط بل كل المنطقة ستقسّم، وأكد ان ​الشعب الفلسطيني​ هو من سيصوب الاوضاع واطفال فلسطين أقوى من كل الدبابات والجنرالات.

* عز الدين: لجعل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في المنطقة وليس حصراً في لبنان

مسؤول العلاقات العربية في حزب الله، حسن عز الدين، قال: إن "صفقة القرن هي فرض للشروط الامريكية لأنها صفقة من طرف واحد،" مشدداً على أن "فلسطين ستبقى فلسطين والقدس عاصمتها الأبدية وسنعمل على تحريرها من البحر الى النهر."

وقال عز الدين: إن "صفقة القرن هي التحدي الأساسي في المنطقة ومن واجبنا مواجهتها، وعلينا أن نفتح صفحة جديدة من صفحات وجودنا ترتكز على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، فقد أصبحت هذه المعادلة في المنطقة وليس حصراً في لبنان."

وذكر أن "صفقة القرن هي فرض للشروط الامريكية لأنها صفقة من طرف واحد،" مشدداً على موقف حزب الله بأن "فلسطين للفلسطينيين ولن نفرط بذرة تراب منها... وفلسطين ستبقى فلسطين والقدس عاصمتها الابدية وسنعمل على تحريرها من البحر الى النهر."

* السفياني: كل من يسير على نهج ترامب خائن للأمة

منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي، خالد السفياني، اعتبر أن "كل من يسير على نهج ترامب خائن للأمة"، ودعا إلى "إصدار ميثاق يحدد مسارنا وخطتنا في مواجهة المؤامرة الكبرى الممثلة بصفقة القرن."

السفياني أضاف: "نريد أن تكون صفقة القرن فرصة لوحدة الفلسطينيين للتصدي لها."

* النخالة: بحاجة لصوت الشعوب العربية لتؤيد المقاومة بكل ما تملك

بدوره، طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بدعم المقاومة بوجه الاحتلال الاسرائيلي وحركات بعض الحكومات العربية للتطبيع معه مؤخراً، مؤكداً أن حركته "سائرون في طريق المقاومة ولن نتراجع أبداً."

وقال النخالة: أنه "بحاجة للوقوف جميعاً واعلان دعمنا للمقاومة في ظل حملات التشويه،" مضيفاً: أن "المهمة اصبحت أكبر والمسؤولية أكثر وضوحا وبالتالي نحن بحاجة لصوت الشعوب العربية لتؤيد المقاومة بكل ما تملك."

* الشيخ الديهي: ورشة البحرين هي نسخة جديدة من وعد بلفور

نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ حسين الديهي، أكد على أن "شعب البحرين لن يهدأ وسيتحرك في كل الاتجاهات للمساهمة في إفشال مشروع تصفية القضية الفلسطينية."

وقال الديهي: إن "من تبنوا مؤتمر البحرين مستعدون للمتاجرة بكل شيء، وصفقة القرن جريمة يلحق عارها كل مشارك فيها."

وأضاف: إن "ورشة البحرين هي نسخة جديدة من وعد بلفور، ومسؤوليتنا إسقاطها لإسقاط صفقة القرن،" مشيراً إلى أن "كل القضايا المفتعلة في المنطقة هي قضايا هامشية فيما القضية الفلسطينية هي الفيصل."

وختم الشيخ الديهي بالقول: "علينا صناعة الموقف السياسي والشعبي الرادع لكل من تسوّل له نفسه أن يكون جزءاً من صفقة القرن، وشعب البحرين لن يهدأ وسيتحرك في كل الاتجاهات للمساهمة في إفشال مشروع تصفية القضية الفلسطينية."

* حمدان: على الذين يظنون أن صفقة القرن ستجعلهم سادة في منطقتنا أن يتداركوا أنفسهم

عضو مكتب العلاقات العربية والاسلامية في حركة حماس، أسامة حمدان، قال: إن "صفقة القرن مرفوضة وحقوقنا ليست للبيع والمقايضة،" وأضاف: إن "مشروع صفقة القرن هو نهاية مسار التسوية."

وقال حمدان: إن " يدنا ممدودة لإنتاج مشروعنا الأصيل القائم على التحرير لا المفاوضات والمساومات،" مديناً "كل مشاركة في ورشة البحرين أياً كان المشاركون فيها."

وأضاف: على الذين يظنون أن صفقة القرن ستجعلهم سادة في منطقتنا أن يتداركوا أنفسهم.

* أنصار الله: ورشة البحرين هو مزاد علني للمزايدة والمساومة على القضية الفلسطينية

وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عبد الملك العجري، أن "ما نشهده اليوم مزاد علني للمساومة على القضية الفلسطينية."

وقال: أنه "صرنا نترحم على المطبّعين الأوائل المطبعين الجدد صاروا يتحدثون عن الصفقات والمساومات،" مضيفاً "ورشة البحرين هو مزاد علني للمزايدة والمساومة."

وأضاف: إن منظمي ورشة البحرين "رصدوا للفلسطينيين مبالغ ضخمة وفراديس تغنيهم عن القدس والعودة."

* الجبهة الشعبية: لسحب الإعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء إتفاقية أوسلو

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، طالب بالتركيز "على حراك شعبي في فلسطين وفي كل مكان" لمواجهة حركة التطبيع من بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال فؤاد: "يجب سحب الإعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء إتفاقية أوسلو من أجل مواجهة صفقة القرن."

وأضاف: " المطلوب دعم المقاومة المسلحة كعنوان رئيسي في مقاومة صفقة القرن والمؤامرة ضد أمتنا،" مشيراً إلى أنه يجب الرد على مؤتمر البحرين بمؤتمرات فلسطينية وعربية موحدة بالتزامن معه رداً عليه."

* صالح: دعم المقاومة السبيل الوحيد للتحرير واستعادة الحقوق

وطالب الأمين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح بدعم المقاومة في جميع الساحات العربية "لأنها السبيل الوحيد للتحرير واستعادة الحقوق والمقدسات."

وأكد صالح على أن "امتنا قادرة على هزيمة هذه الصفقة ومثيلاتها كما هزمت الصهاينة والتكفيريين في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن."

* حمود: التوجه التصفوي للقضية الفلسطينية لم يجد أي بيئة دولية أو شعبية تعززه

وأكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية، ياسين حمود، أن "الاجماع العربي الثابت هو لفلسطين،" موضحاً أن "التراجعات الميدانية للعدو تطلب تشكيل جبهة شعبية لإجهاض صفقة القرن عبر اصطفاف سياسي جامع يتخطى الثأر للدم."

ولفت حمود الى أن "التوجّه التصفوي للقضية الفلسطينية لم يجد أي بيئة دولية أو شعبية تعززه،" مشيراً إلى أن "التطرف الامريكي نحو اليمين الصهيوني تزامن مع اتجاه تراجع خطي في قوة امريكا وانتقالنا من نظام عالمي كان يراد له ان يكون أحادي القطبية الى نظام متعدد الاقطاب."

وأضاف: إن "إفشال هذه الصفقة ممكنة ويجب أن لا نقع في التوصيات المتناثرة."

* الإبراهمي: صفقة القرن بدأت وقوامها امريكا والسعودية والامارات

وقالت البرلمانية التونسية عن كتلة الجبهة الشعبية، والقيادية في حزب التيار الشعبي، مباركة الإبراهمي، أن "صفقة القرن بدأ تنفيذها ويتم العمل على تركيع الشعب الفلسطيني من خلال إشتداد وتيرة العدوان على غزة وتصاعد وتيرة الإستيطان ونقل السفارات الى القدس واعلان الجولان أرضاً اسرائيلية."

وقالت الابراهمي: إن "امريكا تضغط بقوة على كل القوى التي قد تكون حجرة عثرة أمام صفقة القرن، وسوريا أبرز تلك العراقيل،" مشيرةً إلى أن "امريكا تعمل على إطالة أمد الصراع عبر دعم الجماعات الارهابية والكردية وإعادة تنظيم عمل داعش في المنطقة، بالإضافة الى تأخير إعادة اعمار سوريا وانتعاشها الاقتصادي."

وأضافت: إن "امريكا تضغط على المقاومة في لبنان وتفليس ولبنان وإعادة جدل سحب سلاح المقاومة."

وعن اليمن، قالت البرلمانية التونسية: إن "امريكا لا زالت تدعم الحرب على اليمن لتفكيكه وإخراجه من معادلة المقاومة، بالإضافة الى دعم امريكا للسعودية والامارات في هذا الصراع مقابل الدعم في صفقة القرن."

* "لا لصفقة القرن"

وتأتي هذه الدعوة عشية انعقاد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين.

وكان البيت الأبيض أعلن عن تنظيم ورشة اقتصادية بالبحرين الشهر المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـCNN.

وستقام الجلسة في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة، حيث تحدثت معلومات مؤداها أن وزير الاقتصاد الاسرائيلي موشيه كحلون سيصل الى المنامة على رأس وفد إسرائيلي لإعلان الخطة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية معارضتها الحاسمة لمؤتمر المنامة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت رفضها المؤتمر واصفة اياه بأنه "فصلٌ من فصول صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية وليس "ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالاً ولا نقبل بها".

وأكد عباس خلال حفل تكريم للمتبرعين لمؤسسة محمود عباس: إن "قضيتنا تتقدم وستصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وستذهب صفقة القرن إلى الجحيم".

هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر عن دعم المقاومة بأشكالها كافة بما فيها المقاومة المسلحة.

المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني تلا "ميثاق الأمة ضد صفقة القرن"، تضمن إجماعاً فلسطينياً ضد هذه الصفقة، وفرصة تاريخية نادرة للتصدي للخطر الداهم.

الميثاق أشار إلى أنه حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو، والعمل على إفشال ورشة البحرين من خلال مجموعة من الفعاليات.

ودعا الأمناء العامون للمؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية إلى هذا"اللقاء السياسي الشعبي للتداول في سبل مواجهة "صفقة القرن" وتداعياتها.